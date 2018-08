Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudine de 7,1 pe scara Richter s a produs in aceasta dupa amiaza in America de Sud. Autoritatile incearca acum sa analizeze situatia si sa constate daca exista pierderi umane sau materiale.Seismul s a produs la aproximativ 250 de kilometri nord vest de orasul Puerto Maldonado din…

- Un seism cu magnitudinea 7,1 s-a produs la aproximativ 250 de kilometri nord-vest de orasul Puerto Maldonado din sud-estul Peru, informeaza vineri Reuters, potrivit Agerpres. Epicentrul cutremurului a fost stabilit la o adancime de 610 kilometri, conform Serviciului de prospectare geologica…

- Un seism cu magnitudinea 7,1 s-a produs la aproximativ 250 de kilometri nord-vest de orasul Puerto Maldonado din sud-estul Peru, informeaza vineri Reuters. Epicentrul cutremurului a fost stabilit la o adancime de 610 kilometri, conform Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite.AGERPRES/(AS…

- Un nou cutremur de 5,7 pe Richter s-a inregistrat miercuri in Venezuela, in aceeasi regiune in care s-a produs marti seismul cu magnitudinea de 6,9, fara sa fie raportate deocamdata victime sau pagube materiale, informeaza Fundatia Venezueleana de Investigatii Seismologice (Funvisis), citata de EFE.…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,6 a lovit arhipelagul indonezian, vineri, informeaza Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite, relateaza Reuters. Acesta vine la 12 zile dupa cutremurul care a ucis peste 90 de oameni și a ranit mai mult de 200. Cutremurul a avut loc la 153 de kilometri nord-est…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 s-a produs vineri la 72 kilometri nord-nord-vest de localitatea Isangel din Vanuatu o tara insulara din Oceanul Pacific, informeaza vineri Xinhua si EFE. Cutremurul a fost inregistrat la ora 9:46 GMT, conform Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite care…

- Un seism cu magnitudinea 5,5 a fost inregistrat luni dimineata in largul coastelor sudice ale Greciei, informeaza AFP. In urma cutremurului nu au fost raportate pagube imediate. Seismul s-a produs la o adancime de 30 de kilometri, la aproximativ 70 de kilometri sud-vest de orasul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,0 pe scara Richter s-a inregistrat miercuri seara la cinci kilometri vest de municipiul Sabana Grande de Boya, in sud-estul Republicii Dominicane, fara sa existe deocamdata informatii despre victime sau pagube materiale, relateaza EFE. Potrivit Serviciului…