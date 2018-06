Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,0 pe scara Richter s-a inregistrat miercuri seara la cinci kilometri vest de municipiul Sabana Grande de Boya, in sud-estul Republicii Dominicane, fara sa existe deocamdata informatii despre victime sau pagube materiale, relateaza EFE. conform Agerpres.Potrivit…

- Un seism cu magnitudinea 5,6 s-a produs duminica in Guatemala, potrivit Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), fara a produce insa pagube; nu au fost raportate distrugeri nici in zona vulcanului Fuego, ale carui eruptii recente au provocat moartea a 110 persoane, informeaza Reuters.…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 grade pe scara Richter s-a produs marti seara in sudul Greciei, fiind resimtit si in capitala Atena, insa fara a cauza victime sau pagube materiale majore, au informat autoritatile grecesti, relateaza site-ul agentiei Reuters. Seismul s-a produs la ora 20.50…

- Institutul National pentru Fizica Pamantului (INFP) a revizuit la 4,5 magnitudinea cutremurului produs miercuri seara, in zona seismica Vrancea. Initial, INFP a anuntat ca seismul a avut magnitudinea 5.Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anuntat ca seismul…

- Un seism cu magnitudinea de 6,2 s-a produs marti intr-o regiune de coasta din centrul statului Chile, au anuntat reprezentantii Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), citati de...

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter a avut loc in Marea Neagra. Potrivit specialiștilor seismul a avut loc la ora 12:49, iar epicentrul a fost localizat la o adancime de 16 km și la o distanța de 91 km de Arikoy și 115 km de Istanbul. Cutremur cu magnitudinea 4,7, produs…

- Un seism cu magnitudinea 4,7 s-a produs in centrul Italiei in dimineata zilei de marti, afectand aceeasi regiune devastata de activitate seismica in anul 2016 si prima parte a anului 2017, informeaza DPA. Cutremurul, care a avut loc la ora 5:11 am (03:11 GMT), a avut epicentrul la Muccia, la aproximativ…