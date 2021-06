Un cutremur cu magnitudinea 3,9 s-a produs langa orașul francez Strasbourg sambata dimineata, la cateva luni dupa oprirea unui proiect geotermal din apropierea orașului. Exploatarea provocase la deja mai multe cutremure. Epicentrul noului seism a fost inregistrat la o adancime de cinci kilometri, in comuna La Wantzenau, situata in nordul orasului Strasbourg, potrivit Retelei nationale de supraveghere seismica din Franta. O replica a fost inregistrata cinci minute mai tarziu – cu magnitudinea 2,3 – in acelasi loc. Cele doua evenimente au fost incluse in categoria „cutremurelor induse”, care sunt…