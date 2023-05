Un cutremur cu magnitudinea 7,7 s-a produs in largul Noii Caledonii din Pacific. Mișcarea scoarței terestre a declanșat o alerta de tsunami in Pacificul de Sud. Institutul Geologic al Statelor Unite (USGS) a precizat ca seismul a avut loc la o adancime de aproximativ 38 de kilometri. Alerte de tsunami in Pacific dupa cutremur Avertizari […] The post Cutremur cu magnitudinea 7,7 vineri dimineața. A fost emisa alerta de tsunami first appeared on Ziarul National .