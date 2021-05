Stiri pe aceeasi tema

- Epicentrul seismului a fost localizat in largul orasului Abra de Ilog, din provincia Occidental Mindoro, la 137 de kilometri sud de Manila, a precizat Institutul filipinez de vulcanologie si seismologie (Phivolcs).Directorul Phivolcs, Renato Solidum, a declarat ca nu exista o amenintare de tsunami in…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,5 pe scara Richter a avut loc vineri seara, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare și pentru Fizica Pamantului (INCDFP), scrie digi24.

- Un cutremur cu magnitudinea 5,6 a avut loc in Marea Adriatica, sambata dupa-amiaza. Seismul a fost resimtit in sudul Italiei, in regiunile Puglia, Abruzzo și Napoli, dar și pe litoralul Croației. Cutremurul a fost inregistrat sambata, la ora locala 13.47 (14.47, ora Romaniei), la o adancime de cinci…

- Un cutremur de magnitudinea 5,6 a avut loc in Marea Adriatica si a fost resimtit in sudul Iraliei si pe litoralul croat, sambata, insa fara sa faca pagube importante, potrivit Institutului National italian de Geofizica (INGV) si salvatorilor, relateaza AFP.

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a fost resimtit, vineri, la Nagqu, in Regiunea Autonoma Tibet din sud-vestul Chinei, conform Centrului Retelelor Seismologice din China (CENC), informeaza Xinhua. Seismul, cu epicentrul la o adancime de 10 kilometri, potrivit CENC, s-a produs vineri, la 14:11, ora Beijingului.…

- Un cutremur cu magnitudinea 6.0 magnitudine de moment 6.2 a avut loc in Nordul Algeriei, pe coasta Marii Mediterane, la ora 02.04 Ora Romaniei 01.04 Ora locala .Epicentrul a fost localizat la zece kilometri adancime, la 164 kilometri nord de Bejaia Algeria.Specialistii au emis o alerta de tsunami.Anterior…

- Un cutremur de magnitudinea 5 s-a produs miercuri dimineata in apropierea orasului grecesc Nafpaktos, situat pe malul nordic al Golfului Corint, a informat Institutul de Geodinamica din Atena, potrivit Reuters.

- Peste 100 de persoane au fost ranite în Japonia în urma cutremurului cu magnitudinea 7,3 care a zguduit provincia Fukushima, fiind resimtit puternic inclusiv în capitala Tokyo, la peste 200 km distanta, a anuntat duminica biroul premierului Yoshihide Suga, citat de dpa și preluat de…