Cutremur cu magnitudine 6.7 în Filipine Cutremurul s-a produs la 8.03 (0.03 GMT), la 68 de kilometri de orasul Masbate, in regiunea Insulelor Visayas, si la 10 kilometri sub suprafata terestra, a precizat USGS.



Institutul american a estimat ca probabilitatea ca acest cutremur sa fi facut victime si pagube este slaba. Dar "cutremure recente in aceasta regiune au provocat pagube (...) precum alunecari de teren", a precizat institutul intr-un comunicat.



In orasul Iloilo din vestul Visayas, la aproximativ 400 km sud-vest de Masbate, locuitorii s-au grabit sa iasa din casele lor.



Filipinele sunt situate pe "Cercul…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

