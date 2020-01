Cutremur cu magnitudine 5.1 în zorii zilei In ziua de 19 Ianuarie 2020 la ora 04:52:12 (ora locala a Romaniei) s-a produs in GREECE un cutremur cu magnitudinea ml 5.1, la adancimea de 10km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 115 km V de Patra, 285km V de Piraeus, 291km V de Athena. CUTREMUR cu magnitudine 4.3 la adancime mica. S-a simtit in capitala Grecia este situata intr-o zona cu numeroase falii geologice, unde se produc frecvent cutremure. In iulie 2017, un seism de 6,7 grade produs pe insula Kos, din Marea Egee, a provocat moartea a doua persoane si importante pagube materiale.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

