Cutremur cu magnitudine 4 la mică adâncime Cutremur cu magnitudine 4, la o adancime de 45 de kilometri a avut loc in Mexic, anunta USGS. Cutremurul a avut loc in regiunea Guerrero. Un cutremur cu magnitudine 4.1 la o adancime de doar 13 km a avut loc in regiunea Oaxaca de Anul Nou. Mexic se afla intr-o zona de inalta seismicitate, ca urmare a interactiunii placilor tectonice: placa Nord-Americana, placa Cocos (in estul Pacificului); si placile Rivera si Caraibe. Statul Oaxaca este unul dintre cele mai afectate din tara, aici inregistrandu-se 25 % la suta din totalul miscarilor telurice produse in Mexic. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

