Stiri pe aceeasi tema

- Spatiile de retail si zonele amenajate pentru co-working din ansamblurile de locuinte noi construite la parter sau in spatii adiacente au devenit un element care este luat in calcul din ce in ce mai mult de cumparatorii de locuinte, in contextul lucrului de acasa si al nevoii de a se proteja din…

- Ansamblurile rezidențiale noi reprezinta o oportunitate atractiva pentru tinerele familii și nu numai. Acestea sunt imobile ce prezinta numeroase dotari moderne, care contribuie la confortul și siguranța proprietarilor.

- Ansamblurile rezidențiale continua sa se dezvolte in București și in Ilfov. Acest fapt se datoreaza cererii de pe piața și nevoii cumparatorilor de a beneficia de locuințe noi, confortabile, cu dotari moderne, demne de secolul XXI. Un ansamblu rezidențial reprezinta de asemenea, o alternativa…

- Primul aspect de care trebuie sa ai grija cand apelezi la aceasta metoda este temperatura ceaiului, deoarece daca acesta este prea fierbinte se vor distruge cea mai mare parte din vitaminele si mineralele regasite in tarate. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu…

- Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, ar fi dispus sa-l cumpere pe Denis Haruț (22 de ani) de la FCSB. Cumparat de la FC Botoșani in februarie 2021 pentru 700.000 de euro, Haruț nu s-a impus la FCSB. Jucatorul care poate acoperi 3 posturi (fundaș central/dreapta și mijlocaș defensiv) a bifat in…

- Oferta rușinoasa primita de Gica Hagi pentru a fi selecționerul Romaniei. „Regele” a fost primul tehnician vizat de șefii FRF pentru a-l inlocui pe Mirel Radoi pe banca tricolorilor. Discuțiile n-au fost incununate de succes, din cauza posturii de acționar a lui Gica Hagi la un club din Liga 1, Farul.…

- Ansamblurile rezidențiale noi iți pot oferi condiții sporite de confort și siguranța. Astazi exista numeroase proiecte rezidențiale dezvoltate in București și in Ilfov iar pentru a alege complexul rezidențial potrivit pentru tine și familia ta, este important sa accesezi o oferta variata. Unde poți…

- Primaria Municipiului Buzau și Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” anunța organizarea unei serii de evenimente la Buzau, in perioada 1 decembrie 2021 – 8 ianuarie 2022, cu ocazia sarbatorilor de iarna, ce vor avea ca tema „Craciunul de odinioara”. Craciunul este o sarbatoare a credinței, a tradițiilor,…