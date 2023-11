Stiri pe aceeasi tema

- Șefa statului, Maia Sandu, a avut o intalnire cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane și Principele Radu, care sunt in vizita la Chișinau. „I-am transmis Majestații Sale mulțumirile noastre pentru faptul ca promoveaza interesele Republicii Moldova in capitalele europene”, a menționat președinta.

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Romane, și Principele Radu au sosit duminica, 12 noiembrie, la Chișinau. Familia Regala a Romaniei a anunțat ca urmeaza sa intreprinda o serie de intilniri la diferite instituții ale Statului. In aceasta vizita, Custodele Coroanei este insoțit de Șeful Casei…

- Majestatea Sa, Margareta, Custodele Coroanei Romane, și Principele Radu au sosit astazi, 12 noiembrie, la Chișinau, unde vor avea intalniri la diferite instituții ale statului. Anunțul a fost facut de reprezentanții Familiei Regale.

- Partidul pro-european al președintelui Republicii Moldova a ajuns pe primul loc in sute de localitati dupa alegerile locale, dar nu a reușit sa caștige posturi de primar in marile orașe.Observatorii au spus ca scrutinul a fost afectat de amestecul strain și de interzicerea unui partid pro-rus.…

- Șefa statului Maia Sandu l-a salutat joi, 28 septembrie la Chișinau pe scenaristul, regizorul și producatorul Jonathan Nolan, aflat in Republica Moldova la invitația Ministerului Culturii, transmite MOLDPRES cu referire la Serviciul de presa al instituției prezidențiale. Discuțiile au vizat oportunitațile…

- Europarlamentarul Corina Cretu a anuntat, luni, ca va efectua o vizita in Republica Moldova pentru a discuta despre parcursul european al acestei tari la Uniunea Europeana, eurodeputatul adaugand ca va face tot ce ii sta in putinta pentru ca Moldova sa devina parte a UE. „In aceasta saptamana voi efectua…

- In fiecare an la 31 august, in tara, in Republica Moldova si aproape in toate comunitatile romanesti din lume sarbatorim ziua limbii romane, ca un omagiu adus participantilor la Adunarea Nationala de la Chisinau din 27 august – 01 septembrie 1989 cand, printre alte deziderate, deputatii romanofoni au…

- Premierul Marcel Ciolacu va avea miercuri, la Palatul Victoria, intrevederi cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și cu John Kerry, emisar special al președintelui SUA pentru clima, in contextul organizarii la București a Summit-ului Inițiativei celor Trei Mari (I3M).Marcel Ciolacu va avea…