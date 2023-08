Stiri pe aceeasi tema

- Companiile au inchiriat aproape 550.000 metri patrati de spatii logistice si industriale in prima jumatate a anului, peste o treime reprezentand contracte de preinchiriere, in special in proiecte care urmeaza sa fie livrate in 2024, potrivit unei analize realizate de un o companie de consultanta imobiliara,…

- Galeria Galateca gazduiește pana pe 9 iulie expoziția “București, capsula in timp”, un modul imersiv, creat in cadrul Primei Anuale de arta și știința Neo Art CONNECT (NAC 2023). Poem urban special gandit ca un arc peste timp, intre 1933 și 2033, acesta surprinde intr-un mod alegoric istoria subiectiva…

- In luna iulie, Universitatea de Vest din Timișoara deschide centre de admitere la sediile UVT din Timișoara și in noua județe din regiune: Vino la UVT sa devii cea mai buna versiune a ta! Așa cum anunțam la inceputul acestei saptamani, aspiranții la studii universitare pot incepe oficial procesul…

- In prezent, previziunile legate de numarul de kilometri de autostrada care s-ar putea inaugura pana la finalul acestui an, s-au schimbat. Deși autoritațile iși pastreaza ținta de minimum 100 de kilometri, asociația Pro Infrastructura atrage atenția ca cel mult 80 de kimometri au șanse reale sa fie gata.Ministerul…

- INFP vine cu precizari legate de cutremurele care au zguduit zona de vest a țarii. In data de 6 iunie 2023, la ora 20:26:51 (ora Romaniei), un cutremur cu magnitudinea locala de 5.2 ML a avut loc in regiunea CRIȘANA, ARAD. Seismul a avut loc la o adancime de 5.6 km și epicentrul sau a fost localizat…

- ”Extinderea companiilor de logistica a sustinut cererea pe piata spatiilor de depozitare din Romania, care a totalizat in primele trei luni peste 330.000 de metri patrati, in crestere cu 10% fata de perioada similara a anului trecut”, arata datele companiei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield…

- Aeroclubul Teritorial „Constantin Manolache” Deva iși va deschide larg porțile pentru copii. Micuții pasionați de avioane sunt așteptați pe data de 27 mai sa admire flota de avioane. „Ziua Porților Deschise se apropie și, ca in fiecare an, ai șansa sa descoperi minunata lume a aviației. Te…

- Actualul ministru de la transporturi, Sorin Grindeanu, a intrat in politica in 2004 și a devenit consilier local la Timișoara. In paralel, era șeful unui hotel, dar a renunțat la job dupa ce a fost reales in Consiliul Local din Timișoara. Ulterior s-a angajat la o firma care se ocupa cu lucrari de instalații…