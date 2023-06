Stiri pe aceeasi tema

- Companiile aeriene globale si-au dublat luni previziunile privind profitul industriei in 2023, dar au avertizat ca intarzierile de achizitie a avioanelor, pentru a face fata cererii in crestere, le-ar putea atenua redresarea post-pandemie, transmite Reuters.”Anii de pandemie au ramas in urma…

- Dulciurile sunt incluse in alimentatia zilnica a 9 din 10 copii, in timp ce doar 5 din 10 consuma zilnic fructe proaspete, potrivit unui studiu realizat de o companie de cercetare de piata. „Cel mai recent studiu de piata realizat de Reveal Marketing Research si-a propus sa evalueze diferite fatete…

- ”Investitorii romani au facut in ultimii 5 ani achizitii de proprietati imobiliare cu o valoare de 1,1 miliarde de euro, reprezentand 28% din volumul tranzactionat in acest interval, devenind cei mai activi cumparatori de active generatoare de venituri din Romania”, arata datele companiei de consultanta…

- ”Este o zi grea in organizatia noastra”, a scris Selipsky in nota. Disponibilizarile fac parte din reducerile de locuri de munca anuntate anterior, care se preconizeaza ca vor afecta 9.000 de angajati. Saptamana trecuta, Amazon a concediat cativa angajati din unitatea sa de publicitate si a renuntat…

- Guvernele Frantei si Germaniei au pozitii contrare in ceea ce priveste relatiile cu China si SUA, insa marile companii franceze si germane au ales deja o tabara: au nevoie de piata chineza ca de aer, scrie Ziarul Financiar.

- SomProduct, un brand cu tradiție in Romania, avand o experiența de 15 ani in industria Home&Deco, deschide un showroom in proiectul ISHO din Timișoara, dezvoltat de Mulberry Development, printr-o tranzacție intermediata de compania de consultanța imobiliara Cushman & Wakefield Echinox.

- O noua analiza a materialului genetic colectat din ianuarie pana in martie 2020 la Piata de fructe de mare Huanan din Wuhan, China, a relevat ADN-ul animal din probe deja cunoscute a fi pozitive pentru SARS-CoV-2, coronavirusul care provoaca Covid-19. O cantitate semnificativa din acel ADN pare sa apartina…