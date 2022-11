Stiri pe aceeasi tema

- In weekendul 11-13 noiembrie, in care au avut loc cele mai intense campanii de Black Friday 2022 , magazinele online au inregistrat venituri in valoare de aproape 21 milioane de euro, in ușoara creștere, cu 1,5%, fața de perioada similara de anul trecut, arata datele Limitless Agency, una dintre cele…

- Cel mai scump televizor vandut in weekendul trecut, cand a avut loc principalul eveniment de Black Friday la retailerii din Romania, a costat 148.783 euro, conform datelor Limitless Agency. Probabil este vorba de un sistem home-cinema, care include un ecran pretabil pentru o camera dedicata vizionarii…

- Valoarea proiectului este de 58 de milioane de lei si se are in vedere un termen de 36 de luni pentru finalizare. Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul dezvoltat de catre Primaria Tuzla, judetul Constanta. Mediul…

- "Fara a mai parafraza din Teambuilding, vad ca "sursele", probabil tot alea de la Elon Musk, maresc și alocațiile pentru copii, fara ca noi in minister sau Guvern sa fi discutat așa ceva! Vedeți de ce tot zic eu ce zic!? Ca așa se intampla zilnic cu salarii, pensii și ce le mai trece unora prin cap…

- Cele mai bune restaurante , cafenele și hoteluri din Romania au fost premiate de Google cu Recenzia de Aur. Google a premiat anul acesta cele mai promițatoare afaceri de pe Google Maps , care aparțin domeniului HoReCa, in Romania. Platforma a anunțat ieri, 27 septembrie, de Ziua Mondiala a Turismului,…

- Pentru ca pe 27 septembrie celebram și Ziua Mondiala a Turismului, Google a anunțat tot azi noii caștigatori ai proiectului Recenzia de Aur și premiaza anul acesta cele mai promițatoare afaceri de pe Google Maps, care aparțin domeniului HoReCa, in Romania.