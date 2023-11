”Dezvoltatorii au in constructie in Romania proiecte industriale si logistice care insumeaza mai mult de jumatate de milion de metri patrati, cu termen de livrare pana la finalul anului viitor, aproape 60% din aceasta suprafata fiind deja preinchiriata. Reducerea proiectelor dezvoltate speculativ ar putea pune presiune pe costul de inchiriere in urmatoarea perioada, mai ales ca, desi Romania a inregistrat dupa pandemie una dintre cele mai spectaculoase cresteri ale cererii de spatii industriale si logistice din Europa Centrala si de Est, chiriile au ramas cele mai mici in regiune”, arata datele…