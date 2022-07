Mai multe curti au fost inundate, duminica dupa-amiaza, in judetul Constanta, in urma unei ploi torentiale. La Valul lui Traian s-au inregistrat peste 50 de litri pe metru patrat, apa pe strazi avand cativa zeci de centimetri. Mai multe localitati se afla sub cod portocaliu de furtun, potrivit news.ro

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina, duminica, dupa ce cinci curti din comuna Valul lui Traian au fost inundate.

