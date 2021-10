Curtea unei școli din Făgăraș, modernizată printr-un proiect înscris la bugetarea participativă! Curtea Școlii Gimnaziale „Ovid Densușianu” a fost reamenajata prin doua proiecte inscrise la bugetarea participativa 2020. Elevii care invața aici se bucura incepand din acest an de un spațiu de agrement și unul educațional, unde se vor desfașura diverse activitați benefice pentru dezvoltarea lor. Dupa incheierea programului zilnic al unitații de invațamant, conform noilor reglementari adoptate in Consiliul Local, și ceilalți copii din oraș au acces liber la imbunatațirile aduse de administrația locala prin implementarea proiectelor depuse de profesori și votate de comunitate.In cadrul primului… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii care vor sa revina in bancile școlii in a opta zi, dupa ce au trecut la invațamantul in mediul online, din cauza situației epidemiologice din clasa, vor fi testați gratuit, la școala. Elevii vor putea fi testați la școala in a opta zi de la trecerea clasei in online ca urmare a apariției unui…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a spus la Digi24, ca școlile trebuie sa ramana deschise, cu prezența fizica, pentru a reduce pierderile suferite pana acum in procesul de educație. Potrivit lui Cimpeanu, daca pentru acest lucru este nevoie de multe teste, statul ar urma sa achite costurile. Așadar,…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a adaugat o boala neurologica extrem de rara, sindromul Guillain-Barre (GBS), ca posibil efect secundar al vaccinului pentru Covid-19 al AstraZeneca, arata o actualizare regulata a sigurantei publicata miercuri de institutie, transmite Reuters. Potrivit EMA,…

- Toți directorii unitaților de invațamant de pe raza municipiului Petroșani au fost convocați la o intalnire de Tiberiu Iacob Ridzi, primarul localitații. Au fost puse la punct ultimele detalii cu privire la deschiderea noului an școlar. Chiar daca pentru moment situația epidemiologica generata de…

- Ministrul Educației a anunțat regulile pentru redeschiderea școlilor și vaccinarea copiilor, dupa ședința de la Guvern, prezidata de premierul Cițu, la care au mai participat ministrul Sanatații Ioana Mihaila, secretarul de stat Raed Arafat, medicul Valeriu Gheorghița și Adriana Pistol, șefa Institutului…

- Doua cupluri din municipiul Sacele au spus „Da” in fața ofițerului starii civile, in alte locuri decat la primarie. Odata cu modificarea cadrului legislativ, la Sacele s-au oficializat primele cununii in aer liber. Potrivit noilor modificari legislative și aprobate de catre Consiliul Local, “casatoria…

- Prima etapa a repartizarii in licee a elevilor care au sustinut Evaluarea Nationala are loc, astazi, dupa ce anterior a fost publicata ierarhia mediilor la nivel national. Elevii si parintii au fost sfatuiti sa completeze cat mai multe optiuni, indiferent de preferintele lor, pentru a nu exista riscul…

- Compania de Demolari Industriale a anunțat ca astazi, intre orele 17.30 – 19.00, va demola prin explozii dirijate turnul de apa de la fosta Hidromecanica 2, unde proprietar este Bilka Steel SRL. Bilka a incheiat procedurile si a semnat documentele pentru achizitionarea platformei Hidromecanica 2 in…