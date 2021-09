Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a promis miercuri ca va apara dreptul femeilor de a avorta, si a criticat cu putere o lege extrem de restrictiva intrata in vigoare in Texas la miezul noptii, transmit AFP si Reuters.

- Președintele american Joe Biden este obligat de Curtea Suprema sa mențina politica de imigrare a predecesorului sau, Donald Trump. Astfel, mexicanii care solcita azil in SUA sunt obligați sa aștepte in...

- Presedintele american, Joe Biden, a anuntat miercuri masuri impotriva unor guvernatori care se opun obligativitatii purtarii mastilor in scoli, in pofida recomandarilor autoritatilor sanitare, transmite AFP. "Unii politicieni incearca sa transforme masurile de sanatate publica (...) in batalii…

- Președintele SUA, Joe Biden, iși stabilize obiectivul ca 70% din populația adulta sa fie vaccinata impotriva Covid-19 pana la sarbatoarea naționala din 4 iulie. Socoteala de acasa nu s-a potrivit insa cu cea din targ iar numarul de cazuri și spitalizari explodeaza din cauza variantei Delta. Statele…

- Statele Unite vor cumpara 500 de milioane de doze de vaccin contra Covid-19 produs de Pfizer/ BioNTech pentru a le oferi altor tari, au anuntat miercuri The New York Times si The Washington Post, potrivit news.ro. Presedintele american Joe Biden trebuie sa faca acest anunt la summitul G7 saptamana…