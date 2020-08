Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații de la Curtea Suprema din Italia au dat recent, o sentința care a șocat pe toata lumea. Potrivit magistraților italieni, parinții tinerilor adulți nu sunt obligați sa mai dea bani copiilor lor pentru ca aceștia sa se poata intreține. Decizia a fost data intr-un proces intentat parinților…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca toti cei 41 de cetateni romani din localitatea Straubing-Bogen, landul Bavaria, care au fost confirmati cu noul coronavirus au incheiat perioada de carantina. O parte dintre ei au revenit in Romania, dar majoritatea si-au reluat activitatea la fabrica de…

- Peste 42 de milioane de locuri de munca din UE sunt in pericol, din cauza pandemiei. Țara in care aproape jumatate din angajați au fost trimiși in șomaj tehnic Peste 42 de milioane de lucratori se afla in somaj temporar pe durata crizei cauzate de coronavirus, iar aceste locuri de munca depind de decizia…

- Rata locurilor de munca vacante in primul trimestru a fost de 1,9%, atat in UE, cat si zona euro, arata Eurostat. Statele membre cu cele mai mici rate ale locurilor de munca vacante – Polonia (0,6%), Italia, Irlanda si Bulgaria (toate cu 0,7%) si Romania (0,9%). La polul opus, statele membre cu cea…

- Aproape 1,3 milioane de romani s-au intors in tara in ultimele doua luni, determinati, in cea mai mare parte, de pierderea locurilor de munca pe care le aveau in tari precum Spania, Italia, Marea Britanie sau Germania. O statistica realizata de eJobs Romania arata ca aproape 1,3 milioane de…

- Consumatorii europeni sunt mai preocupați de sanatate decat de problemele financiare și de cele legate de locul de munca, in contextul crizei generate de pandemia de COVID-19, potrivit studiului Deloitte State of Consumer Tracker, respondenții fiind ingrijorați in principal pentru sanatatea familiei…

- Dupa Germania, ministrul Muncii vrea sa mearga in Italia si Spania pentru a discuta cu romanii despre conditiile de munca Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, intentioneaza sa mearga in Italia si Spania pentru a discuta cu romanii din aceste tari despre conditiile de munca si calitatea vietii lor. "Rămân…