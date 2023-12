Stiri pe aceeasi tema

- Decizia din Colorado, luata marți, pe baza unui amendament legal ratificat dupa Razboiul Civil American, are legatura cu revolta de la Capitoliul SUA din 2021 și cu presupusul rol jucat de fostul președinte in acest caz. Hotararea ar putea afecta serios alegerile de anul viitor, dar cazul mai trebuie…

- Fostul vicepresedinte din timpul presedintiei lui Donald Trump, Mike Pence, a anuntat sambata ca-si retrage candidatura pentru alegerile primare din Partidul Republican in vederea desemnarii candidatului la scrutinul prezidential de anul viitor, informeaza Agerpres preluand AFP."Am venit sa va spun…