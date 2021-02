Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Statelor Unite a decis luni ca un procuror din New York poate obține declarațiile fiscale și alte documente financiare ale fostului președinte Donald Trump ca parte a unei anchete penale, relateaza Reuters și CNN.Judecatorii au respins cererea lui Trump de a suspenda decizia…

- Facebook Inc si Instagram vor prelungi blocarea conturilor presedintelui Statelor Unite in exercitiu, Donald Trump, pentru cel putin urmatoarele doua saptamani pana la incheierea tranzitiei prezidentiale, a anuntat directorul executiv Mark Zuckerberg, citat joi de Reuters. Twitter Inc, Facebook si Snap…

- Trump promite tranziția “ordonata” a puterii Joi dimineața, Camera Reprezentanților și Senatul american, in ședința comuna, l-au confirmat pe Joe Biden drept noul președinte al Statelor Unite ale Americii. Donald Trump a declarat in cele din urma ca aceasta decizie reprezinta incheierea mandatului sau.…

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, l-a felicitat, marți, pe Joe Biden pentru alegerea in funcția de președinte al Statelor Unite. Cunoscut drept un amic al lui Donald Trump și unul dintre liderii compatibili ideologic cu președintele american in funcție, Bolsonaro a așteptat și el pana la confirmarea…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a refuzat vineri sa se sesizeze in legatura cu un recurs formulat de autoritatile din Texas care viza anularea infrangerii presedintelui Donald in alegerile prezidentiale, relateaza AFP. Instanta a decis ca Texasul nu are dreptul sa intervina in organizarea alegerilor…

