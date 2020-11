Stiri pe aceeasi tema

- ”Chiar și in timpul pandemiei, nu putem sa dam la o parte prevederile Constituției, nici sa le uitam. Restricțiile in cauza, care efectiv ii impiedica pe oameni sa participe la slujbe religioase, lovesc chiar in Primul Amendament care garanteaza libertatea religioasa”. Așa suna motivarea deciziei Curții…

- Curtea Suprema a SUA a interzis miercuri guvernatorului statului New York sa impuna restrictii lacasurilor de cult din cauza epidemiei de coronavirus, argumentand ca reuniunile religioase nu trebuie tratate diferit de cele nereligioase autorizate, relateaza joi Reuters si AFP, potrivit AGERPRES.…

