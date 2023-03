Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Penala Internationala (CPI) a emis vineri un mandat de arestare impotriva presedintelui rus Vladimir Putin pentru responsabilitatea sa in ceea ce priveste presupusele crime de razboi comise in Ucraina, de la declansarea invaziei ruse la scara larga in tara vecina, relateaza Reuters si AFP.

- Decizie fara precedent a fost luata la Haga. Dupa mai bine de un an de cand Rusia a invadat Ucraina, Curtea Penala Internaționala de la Haga a emis mandat de arestare pe numele președintelui rus, Vladimir Putin. Lui i se incrimineaza crimele de razboi comise in țara vecina.

