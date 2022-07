Drulă îi combate pe mincinoși cu o minciună

1. „Salut. Sunt Cătălin Drulă, președintele USR. Am 41 de ani, iubesc țara asta și știu că România poate mai mult. Urmărește pagina pentru a afla multe despre activitatea mea”. Chestia asta am primit-o eu pe facebook. Oferta mi se pare de nerefuzat, mai ales că nepotu’ mă și tutuiește. Așa că am intrat pe… [citeste mai departe]