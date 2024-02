Curtea Internationala de Justitie (CIJ), cea mai inalta instanta a ONU, a declarat vineri ca are competenta de a se pronunta asupra majoritatii aspectelor cazului intentat de Ucraina in legatura cu invazia rusa lansata in 2022, o plangere in care Kievul cere despagubiri, relateaza agențiile internaționale de presa citate de News.ro.