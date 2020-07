Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a decis sa inchida procedura de infringement demarata impotriva Romaniei, cu privire la masurile restrictive privind produsele alimentare straine, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar. Actiunea Comisiei viza o lege care favoriza produsele alimentare interne, in…

- Comisia Europeana a anunțat miercuri o strategie europeana pentru dezvoltarea, fabricarea și punerea la dispoziția populației a unui vaccin impotriva COVID-19, intr-un interval de timp cuprins intre 12 și 18 luni sau „chiar mai devreme”. Conform CE, este nevoie de studii clinice in paralel cu investiții…

- Rachetele de croaziera utilizate anul trecut in mai multe atacuri asupra unor facilitati petroliere si a unui aeroport international din Arabia Saudita erau de "origine iraniana", potrivit unui raport prezentat in Consiliul de Securitate al ONU de secretarul general Antonio Guterres, citat vineri…

- Cel mai bogat stat din lume s-a transformat total in ultimii ani. A finalizat trei stadioane din opt incepute și a inaugurat prima linie de metrou din țara Oficialii din Qatar au anuntat ca a fost finalizata constructia celui de-al treilea stadion unde se vor disputa meciuri la Cupa Mondiala de fotbal…

- CSM a avizat, joi, negativ proiectul USR de desfiintare a Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ). Procurorii si judecatorii din CSM au avut pareri impartite in privinta utilitatii SIIJ. Votul a fost de 10 „impotriva”, 8 „pentru” si unul nul.CSM a avizat negativ, joi, proiectul…

- Tarile europene relaxeaza gradual restrictiile impuse pentru a limita raspandirea COVID-19, in contextul in care numarul noilor cazuri de infectare cu noul coronavirus ramane in general scazut comparativ cu perioada de varf, noteaza luni dpa. In Austria, autoritatile intentioneaza sa relanseze…

- Inca o lovitura pentru Ryanair, dupa ce gigantul low-cost a oprit toate avioanele la sol din cauza pandemiei. Decizia Curții de Justiție a UE legata de prețuri Companiile aeriene trebuie sa precizeze in mod clar care este pretul complet al biletelor atunci cand afiseaza oferte pe paginile lor de Internet,…