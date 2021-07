Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai înalta curte de apel în materie de contencios administrativ din Franta a hotarât luni ca metoda de capturare a pasarilor cântatoare cu ajutorul cleiului este ilegala, informeaza Reuters și Agerpres.În august 2020, presedintele Emmanuel Macron a suspendat…

- Franta si Germania au propus miercuri organizarea unui summit al Uniunii Europene la care sa fie invitat si presedintele rus Vladimir Putin, intr-o incercare de ameliorare a relatiilor blocului comunitar cu Rusia, au declarat doi diplomati europeni pentru Reuters, sub rezerva anonimatului, ideea…

- Gigantul german al automobilului contesta ”orice prejudiciere” a consumatorilor francezi. Scandalul ”dieselgate”, in urma caruia au avut loc actiuni in justitie in numeroase tari, a costat deja Volkswagen 30 de miliarde de dolari, in mare parte in Statele Unite, unde grupul german a pledat vinovat de…

- Comisia Europeana se pregateste sa demareze, miercuri, o procedura de infringement împotriva Germaniei, dupa o decizie a Curtii Constitutionale a Germaniei din 2020 care a pus în discutie prioritatea dreptului european asupra dreptului national, au declarat marti pentru AFP mai multe surse…

- Decizia luata vineri de Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) conform careia Polonia trebuie sa închida exploatarea minei de carbune de la Turow, situata în apropiere de Republica Ceha, este contrara principiilor fundamentale ale Uniunii Europene, a reactionat premierul polonez Mateusz…