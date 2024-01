Intr-un raport tulburator trimis catre Președinție, Parlament, Guvern și Ministerul Sanatații, Curtea de Conturi a dezvaluit realitatea extrem de trista a sistemului spitalicesc romanesc. Analiza detaliata a perioadei 2014-2021 releva o imagine sumbra, in care aproximativ jumatate din spitalele Ministerului Sanatații nu sunt autorizate de ISU, iar 239 de cladiri se afla in pericol de prabușire, punand in pericol atat viața pacienților, cat și a personalului medical. Cladiri periculoase și autorizare precara la incendiu Unul dintre punctele critice semnalate in raport se refera la autorizarea insuficienta…