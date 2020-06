Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Curtii de Conturi a Romaniei a fost informata marti cu privire la confirmarea infectarii cu virusul COVID-19 a unui angajat al Biroului Audit Intern, informeaza institutia. Potrivit unui comunicat al Curtii de Conturi, remis marti AGERPRES, institutia a anuntat Directia de Sanatate Publica…

- Un angajat de la Biroul Audit Intern de la Curtea de Conturi a Romaniei a fost infectat cu noul coronavirus, anunța Agerpres. Activitatea in sediul central al instituției va fi reluata miercuri.Conducerea Curtii de Conturi a Romaniei a fost informata marti cu privire la confirmarea infectarii cu virusul…

- Curtea de Conturi a Romaniei a anunțat infectarea cu virusul COVID-19 (coronavirus) a unui angajat al Biroului Audit Intern.Citește și: Doi dintre miniștrii Guvernului Orban intra in focurile Parlamentului: emoții pentru Violeta Alexandru „In acest sens, Curtea de Conturi a anunțat…

- Premierul rus Mihail Misustin si-a reluat toate atributiile marti, dupa aproape trei saptamani de la spitalizarea din cauza contaminarii cu noul coronavirus, potrivit unui decret al Kremlinului, citat de AFP.

- Un angajat al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a fost testat pozitiv cu coronavirus.Potrivit reprezentanților ANSA, persoana suspecta a solicitat efectuarea testului de laborator, care s-a confirmat pozitiv la Covid-19 și actualmente urmeaza tratamentul in cadrul

- „Cel mai bogat oraș din țara, toaca banii anual pe toate prostiile, dar sanatatea, educația, cetațeanul, sunt la coada listei administrației publice PNL Otopeni. Are Otopeni spital…?! Are Otopeni upu…?! Are Otopeni cabinete medicale?! Are Otopeni…. O camera de garda…?! Nu are…. , dar platește…150E/…

- Conducerea Curtii de Apel Bucuresti a decis miercuri sa isi restranga considerabil activitatea, in perioada 13 - 31 martie, atat in ceea ce priveste activitatea de judecata, cat si activitatea de relatii cu publicul, pentru a evita raspandirea noului coronavirus.Potrivit unui comunicat al…

- Conducerea Curtii de Apel Bucuresti a decis miercuri sa isi restranga considerabil activitatea, in perioada 13 - 31 martie, atat in ceea ce priveste activitatea de judecata, cat si activitatea de relatii cu publicul, pentru a evita raspandirea noului coronavirus. Potrivit unui comunicat al CAB, in perioada…