Curtea de Arbitraj a CCIBv: fostul manager RIAL, înlăturat ilegal din funcție Cazul RIAL Brașov este unul de manual, unde poți „invața” cum sa duci de rapa o firma, doar pentru ca a existat interes ca oamenii noi in politica, cu apucaturi vechi, sa ajunga la cașcaval. Fostul manager de la RIAL SRL (firma care administreaza patrimoniul public și privat al municipiului Brașov, dar și al statului!), Doru Constantin, a fost inlaturat din funcție, la ordinul primarului Allen Coliban, pentru „management defectuos”. In locul lui, Coliban a adus – pe linie de partid – un ONG-ist de la Corbeanca, care a și caștigat concursul pentru postul de manager, dupa ce a fost „selectat” pentru… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

