- Accesul studenților la activitatea didactica și in caminele studențești nu poate fi condiționat de vaccinare, testare anti-covid sau de trecerea prin boala, a decis Curtea de Apel Suceava. Decizia este definitiva. Curtea de Apel Suceava a menținut decizia Tribunalului Suceava care a suspendat la…

- Universitatea de Medicina din Targu Mureș mai primește un spațiu de la Primaria Bistrița unde sa-și poata desfașura cursurile, in urmatorul an universitar. Este vorba despre spațiul de langa Casa de Cultura, folosit pana acum de Universitatea Tehnica. Primaria Bistrița da Universitații de Medicina,…

- Biroul Erasmus+ al Departamentului de Relații Internaționale din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș transmite urmatoarele informari: Termenul de depunere al aplicațiilor pentru mobilitați de predare Erasmus+ pentru cadre didactice,…

- Conf. univ. dr. Maria Dorina Pașca, cadru didactic al Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" și profesor asociat al Universitații de Arte din Targu Mureș, Mihaița George Gavra, asistent medical la Centrul Avansat de Cercetari Medicale și Farmaceutice…

- Diana-Maria Dumbrava, studenta in anul V la Facultatea de Farmacie din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș, a caștigat locul doi in cadrul concursului „Farmacia Viitorului", la care s-au inscris studenți la farmacie din intreaga…

- Multiplul campion la spada Pongracz Antal (1948-2008) are incepand de vineri, 26 noiembrie, un bust in incinta Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș, mai exact in holul salii de sport a universitații care ii poarta numele. Ceremonia de…

- Comunitatea academica a Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș este invitata sa participe miercuri, 1 Decembrie, la manifestarile prilejuite de sarbatorirea Zilei Naționale a Romaniei. "Evenimentul se va desfașura pe esplanada Universitații,…

- Leonard Azamfirei, rector al Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș și senator al Partidului Social Democrat Mureș, a publicat pe pagina sa de Facebook, zilele trecute, un anunț referitor la o ceremonie in cadrul careia, fostul ambasador…