Curtea de Apel Craiova anunta o serie de schimbari care vor face viata mai usoara atat a personalului, cat si a avocatilor si justitiabililor. In primul rand, in toamna, va incepe constructia Palatului de Justitie Craiova, in care vor functiona Curtea de Apel Craiova si Judecatoria Craiova. Cladirile au un cost estimat de 85 milioane de euro, iar termenul de executie este de doi ani. De asemenea, Curtea de Apel Craiova urmeaza sa aiba o pagina de internet moderna, iar ieri a lansat pagina oficiala de Facebook. Construirea unui Palat de Justitie in Craiova ar putea incepe in acesta toamna, anunta…