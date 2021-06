Stiri pe aceeasi tema

- „Singura prevedere legala aplicabila situatiei din data de 11 mai 2021 ar fi fost incadrarea in art. 46 alin (7) , intrucat au fost respinse de catre plenul reunit al Parlamentului rapoartele de activitate si de executie bugetara, fiind necesara, ulterior, declansarea procedurii de numire a unui nou…

- PSD a sesizat, marți, Curtea Constitutionala cu privire la numirea directorilor generali interimari ai SRTv si SRR de catre Parlament. Parlamentul a votat pe 11 mai, numirea Ramonei Saseanu în functia de director general interimar al Societatii Române de Televiziune, pentru o perioada de…

- Grupul parlamentar PSD a transmis marți, 18 mai, la Secretariatul General al Camerei Deputatilor doua sesizari de neconstituționalitate privind interimarii la conducerea Radio și TVR, iar conform procedurii, sesizarea va ajunge apoi pe masa lui Valer Dorneanu, președintele CCR. Ramona Saseanu, propunerea…

- PSD a sesizat Curtea Constitutionala in legatura cu numirea directorilor generali interimari ai SRTv si SRR de catre Parlament. Camera Deputatilor si Senatul au votat, in plenul reunit din 11 mai, numirea Ramonei Saseanu in functia de director general interimar al Societatii Romane de Televiziune,…

- Rapoartele de activitate ale TVR și SRR, precum și declanșarea procedurii de audiere a candidaților pentru CNA sunt puncte care vor figura pe ordinea de zi a ședinței de plen reunit care va fi convocata in curand, anunța președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban. „Am stabilit cu doamna președinte…

- Rapoartele de activitate ale SRR și SRTv au fost respinse de comisii Foto: Arhiva. Comisiile parlamentare pentru Cultura au respins astazi rapoartele de activitate ale Radioului și Televiziunii publice pe anii 2017, 2018 și 2019. S-au înregistrat 13 voturi 'pentru' și sapte voturi…