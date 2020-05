Stiri pe aceeasi tema

- Patrick Mouratoglou, antrenorul francez al Serenei Williams, a cerut masuri comune din partea ITF, ATP si WTA pentru sustinerea financiara a jucatorilor si jucatoarelor de tenis din afara Top 100.

- Statele Unite inregistreaza in mod oficial peste 366.000 de infectari - aproape 30.000 de contaminari intr-o zi - si 10.783 de decese in total, potrivit unei baze de date actualizate in continuu. Citeste si Boris Johnson, un ministru ofera ultimele detalii despre starea sa. "A avut nevoie…

- Stirile pozitive ale diminetii: – Romania a fost inclusa de Organizația Mondiala a Sanatații in programul sau masiv de testare a patru posibile tratamente pentru coronavirus, numit ”Solidarity Trial”. –

- Platforma romaneasca Bunnyshell a lansat campania "Mutam ROmania ONline!", care sprijina accelerarea digitalizarii business-urilor romanesti, precum si continuitatea acestora, in contextul crizei COVID-19, informeaza un comunicat al companiei transmis Agerpres. Astfel, platforma Bunnyshell va fi…

- NFL a donat peste 35 de milioane de dolari victimelor pandemiei de coronavirus. Donatiile au inceput la data de 16 martie, cand au fost amanate toate competitiile sportive din Statele Unite ale Americii, iar Fundatia NFL a donat 3,5 milioane dolari ca parte a eforturilor pentru lupta impotriva pandemiei…

- Liga germana de fotbal (DFL) a recomandat reprezentantilor Bundesligii prelungirea suspendarii campionatului pana pe 30 aprilie, in contextul pandemiei de coronavirus, scrie dpa, citata de Agerpres.Suspendata pana pe 2 aprilie, prima liga de fotbal din Germania are sanse mici sa reinceapa…

- Studentii si angajatii Universitatii Babes-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca vor putea beneficia gratuit de un program de consiliere si asistenta psihologica prin telefon, care vizeaza oferirea unui suport emotional in contextul pandemiei de coronavirus, potrivit Agerpres.Citește și: Klaus Iohannis…

- Pentru clienții persoane fizice ale caror venituri sunt afectate temporar de efectele pandemiei de Covid-19, brd are pregatite proceduri de amânare la plata pentru 1-3 rate, în concordanța cu nevoile lor. pentru micro-companii (cu cifra de afaceri sub 1 mil. Euro) și clienții Persoane Fizice…