- Vești bune de la meteorologi pentru cei care iubesc zapada. Specialiștii ANM au anunțat cand vor avea loc primele ninsori in țara noastra. Afla data exacta cand vor cadea primii fulgi de nea in București, dar și in restul țarii. Surprize mari, cand iși intra iarna in drepturi. Vreme ciudata in Romania…

- Noua lege, adoptata de Comisia Europeana, a fost votata saptamana aceasta in Parlamentul European. Scopul documentului este de a asigura pluralismul mass-media și de a bloca interferențele politice sau comerciale in conținutul editorial. Aceeași Comisie Europeana a reacționat miercuri la situația din…

- Fondul Monetar Internațional iși incheie vizita de la București privind analiza anuala a economiei romanești. Estimarile experților FMI, dupa o vizita de mai multe zile in Romania, arata ca țara noastra va depași ținta de deficit stabilita cu Bruxelles, ajungand la 6%. FMI, raport final pentru economia…

- Excepție fac clasele a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa, pentru care anul scolar are o durata de doar 34 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 7 iunie 2024, iar pentru clasa a VIII-a, anul scolar are o durata de 35 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 14 iunie 2024.Pentru…

- Anul scolar 2023-2024 incepe luni, 11 septembrie, pentru cei aproximativ 2.700.000 de elevi si are o durata de 36 de saptamani de cursuri, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, citat de Agerpres.Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa, anul scolar 2023-2024 are…

- Romania se menține pe locul 2 in clasamentul mondial „all-time”, alcatuit in funcție de numarul total de medalii obținute la Olimpiada Internaționala de Informatica (IOI), cu 3 medalii de argint și una de bronz caștigate anul acesta, a anunțat Ministerul Educației. Pe 3 septembrie, la Szeged, Ungaria,…

- Se anunța mai multe avertizari de canicula și furtuni. Specialiștii au emis cod galben pentru mare parte din țara, in urmatoarea perioada. In perioada: 23 august, ora 10:00 – 24 august, ora 03:00 meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferica: „In Maramureș, Moldova, cea mai mare parte…

- Sapte cazuri au fost confirmate cu infectie cu virusul West Nile de la inceputul perioadei de supraveghere a acestei afectiuni (6 iunie) pana pe 17 august, a informat, marti, Institutul National de Sanatate Publica. Acestora li se adauga inca un caz suspect, catalogat ca „probabil” dar care nu a fost…