Cursuri gratuite de dansuri populare, oferite de Ansamblul „Banatul” Ansamblul profesionist „Banatul” ofera tinerilor care indragesc folclorul banațean șansa de a deprinde maiestria dansurilor populare, cu cei mai titrați coregrafi timișoreni din domeniu. In aceasta luna are loc prima selecție pentru secțiile de tineri dansatori, cu varste cuprinse intre 16 și 25 de ani. Cele doua grupe vor fi coordonate de maeștrii Brandușa și […] Articolul Cursuri gratuite de dansuri populare, oferite de Ansamblul „Banatul” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

