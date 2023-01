Stiri pe aceeasi tema

- Asociația de Tineret ONIX a demarat, incepand cu 1 ianuarie 2023, proiectul “Competences EmPower Youth”, in cadrul caruia tinerii ramniceni iși pot dezvolta competențele digitale și antreprenoriale, necesare integrarii pe piața muncii. Proiectul este derulat cu finanțare din partea Uniunii Europene…

- In scopul promovarii activitaților și oportunitaților pentru tineret și comunitații ucrainene care se afla pe teritoriul țarii noastre, YMCA Moldova a donat comunitații locale din Budești 60 de laptopuri HP noi. Laptopurile au ajuns in Liceul din localitate, Centrul de Tineret și Centrul comunitar pentru…

- GreenWEEE International, lider de piața in reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), anunța ca va participa la proiectul „GRINNER”, proiect finanțat prin programul „Horizon Europa” al Uniunii Europene, ce are drept scop detectarea bateriilor din echipamentele electrice și…

- De momente deosebite s-au bucurat mai mulți tineri baimareni, in cadrul unui eveniment organizat de Centrul Pentru Dezvoltare Durabila Greentin, un ONG a carui principal obiectiv este acela de a promova acțiuni și activitați pentru tineri, cu preponderența in zona voluntariatului. Participanților li…

- Corpul european de solidarita este un program al UE destinat tinerilor care doresc sa participe la activitați de solidaritate in diverse domenii, de la ajutorarea persoanelor defavorizate, pana la acțiuni in domeniul sanatații și al mediului, in intreaga UE și in afara granițelor sale, transmtie CE…

- Comisia a lansat ieri, 24 noiembrie, cererea de propuneri pentru 2023 in cadrul Corpului european de solidaritate. Corpul european de solidaritate este un program al UE destinat tinerilor care doresc sa participe la activitați de solidaritate in diverse domenii, de la ajutorarea persoanelor defavorizate,…

- Iașul iși antreneaza tinerii pentru joburile viitorului: peste 200 de inscrieri pentru cele 120 de burse gratuite Generația Tech, oferite in parteneriat cu Primaria Municipiului Iași și Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Iași (ADI ZMI) ● Generația Tech s-a lansat pentru prima…

- Societatea de Transport Urban de Calatori (TUC) din municipiul Ramnicu Sarat, anunța ca și-a marit parcul auto cu inca doua autobuze. Autovehiculele sunt second-hand, insa autoritațile ramnicene spun ca respecta normele de poluare și cele de siguranța, astfel incat, calatorii sa aleaga aceste mijloace…