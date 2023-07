Cursuri cu reducere la CCIAT Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timis prin Direcția Instruire, Formare și Perfecționare Profesionala demareaza in lunile septembrie-decembrie 2023 noi serii de cursuri autorizate. Persoanele care se inscriu la aceste cursuri in perioada 15.07 – 15.08.2023 vor beneficia de o reducere de 10%. COMPETENTE ANTREPRENORIALE, FINANCIARE ȘI JURIDICEPerioada: 11-20 Septembrie 2023Modalitate de desfașurare: Online/Fizic la […] The post Cursuri cu reducere la CCIAT appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

