- Organizatia Mondiala a Sanatatii nu are pana la aceasta ora informatii despre un eventual deces asociat noii variante Omicron care provoaca COVID-19, a declarat, vineri, un purtator de cuvant al OMS.

- Intreaga planeta este in alerta dupa ce noua tulpina a coronavirusului care a aparut in Africa de Sud, denumita Omicron, a fost identificata in multe alte țari, inclusiv din Europa, unde tot mai multe state raporteaza primele cazuri suspecte sau chiar confirmate. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS)…

Expertul in Sanatate Publica, Razvan Cherecheș, a prezentat un grafic ce arata rata de creștere incredibila pentru noua tulpina Omicron. Organizația Mondiala a Sanatații a atribuit vineri litera

- Ce anunț a facut compania Moderna dupa apariția tulpinei Omicron, din Africa de Sud. Noua tulpina a coronavirusului a fost clasata ”ingrijoratoare” de catre OMS – Organizația Mondiala a Sanatații. Aceasta tulpina este considerata foarte contagioasa și cu mutații multiple, devenind o ingrijorare la nivel…

- Organizația Mondiala a Sanatații a atribuit, vineri, litera greaca Omicron unei variante de COVID-19 nou identificate in Africa de Sud.Experții in sanatate sunt profund ingrijorați de transmisibilitatea variantei Omicron, avand in vedere ca are o constelație neobișnuita de mutații și un profil diferit…

- Noua varianta B.1.1.529 de Covid, detectata pentru prima data in Africa australa, a fost clasata vineri drept ''ingrijoratoare'' de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si denumita ''Omicron'', relateaza AFP. ''Varianta B.1.1.529 a fost semnalata pentru prima data la OMS de catre Africa…

