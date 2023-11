Curs valutar BNR, marți, 14 noiembrie. Euro capătă tot mai mult avânt, ce se va întâmpla cu moneda unică Curs valutar BNR, marți, 14 noiembrie. Banca Naționala a Romaniei va publica, in cursul acestei zile, valorile principalelor valute internaționale. Vom afla daca euro va inregistra o noua creștere, așa cum s-a intamplat in ultimele zile. Curs valutar BNR, marți, 14 noiembrie. Ce se va intampla cu euro, dupa creșterea de luni FANATIK va informeaza, ca de fiecare data, cu privire la noile cotații pentru cele mai relevante monede de pe piața valutara. Insa, pana atunci vom vedea cum au inceput saptamana moneda euro, dolarul american, lira sterlina sau gramul de aur. Așa cum am precizat, euro capata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In raportul Foreign Exchange Market Outlook, iBanFirst, companie prezenta in 10 tari europene, prezinta principalele tendinte anticipate pentru piata valutara (forex) in 2024. Scopul acestor previziuni este de a ajuta companiile din Romania, in special cele care efectueaza tranzactii internationale,…

- La cea mai recenta ședința BNR, moneda euro a fost cotata la 4.9678 Lei, in scadere cu 0.0046 unitați fața de ziua de luni. Dolarul american a fost cotat marți de Banca Naționala a Romaniei (BNR) la 4.6672 Lei, inregistrand o scadere cu 0.0268 Lei unitați fața de ședința anterioara.

- La cea mai recenta ședința BNR, moneda euro a fost cotata la 4.9503 lei, in scadere cu 0.0010 unitați fața de vineri. Dolarul american a fost cotat, miercuri, de Banca Naționala a Romaniei (BNR) la 4,6940 lei, inregistrand o scadere cu 0.0041 unitați fața de ședința anterioara.

- Banca Nationala a Romaniei lanseaza in circuitul numismatic, incepand de luni, o moneda din argint cu tema 100 de ani de la nasterea lui Ion Popescu Gopo.Valoarea nominala a monedei este de 10 lei, iar aceasta va avea o forma rotunda, cu un diametru de 37 mm si o greutate de 31,103 grame.Aversul monedei…

- Curs valutar BNR, vineri, 5 octombrie. Banca Naționala a Romaniei va transmite, la ora 13:00, cotațiile pentru principalele valute internaționale. FANATIK va anunța cum vor incheia saptamana cele mai importante monede. Curs valutar BNR, vineri, 5 octombrie. Cotațiile pentru principalele monede Penultima…

- Banca Naționala a Romaniei a publicat cursul valutar aferent zilei de luni, 25 septembrie. Astfel, am aflat la ce valoare au fost cotate valutele preferate de romani atunci cand vine vorba de tranzacții imobiliare sau auto, dar și atunci cand se imprumuta la banca. Curs BNR 25 septembrie 2023 Așadar,…

- Moneda nationala s-a apreciat, vineri, in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,9675 lei, in scadere cu 0,32 bani (-0,06%) fata de cotatia precedenta, de 4,9707 lei.Comparativ cu dolarul, valoarea leului a scazut, moneda americana fiind cotata la 4,6709 lei,…

- Curs valutar BNR azi, 22 septembrie 2023, ne anunta ca dolarul ajunge la un maxim al ultimelor 3 luni. Moneda nationala creste, vineri, in raport cu euro, dar scade comparativ cu dolarul american. Cursul pentru euro anuntat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) astazi este de 4.9675 lei, in scadere fata…