Stiri pe aceeasi tema

- La Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie a avut loc un curs altfel: „In cautarea demnitații” – susținut de cunoscutul sociolog Gelu Duminica, impreuna cu faimosul taraf condus de Marian Batanași (Mexicanu).

- La Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie a organizat in cursul zilei de ieri un curs altfel: „In cautarea demnitații” – susținut de cunoscutul sociolog Gelu Duminica, impreuna cu faimosul taraf condus de Marian Batanași (Mexicanu). Evenimentul a inceput prin a oferi…

- Nico, fosta solista a trupei Hi-Q, a disparut complet din lumina reflectoarelor și a renunțat la muzica. Acum locuiește in Statele Unite ale Americii și activeaza intr-un alt domeniu.Nicoleta Dragan sau Nico, așa cum este cunoscuta de cei care erau fanii trupei Hi-Q, a renunțat la muzica și s-a mutat…

- Constructorii, omagiati la UPT. In semn de recunoaștere pentru Facultatea de Construcții din cadrul Universitații Politehnica Timișoara și in general a Școlii de construcții din Timișoara, Federația Patronatelor Societaților din Construcții (FPSC) a decis sarbatorirea Zilei Naționale a Constructorului…

- UPT continua sa scrie istorie in domeniul invatamantului. Liga Studenților de la Facultatea de Electronica, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale (LSFETc), cu sprijinul Universitații Politehnica Timișoara și a companiilor partenere, anunța organizarea celei de-a opta ediții a Electronics Summer…

- Facultatea de Muzica și Teatru din cadrul Universitații de Vest (UVT), specializarea Artele spectacolului – Actorie in limba germana a mai are disponibil un loc finanțat de la bugetul de stat, la admiterea din toamna. Cei interesați se pot inscrie pana in data de 4 septembrie, urmand ca in perioada…

- Șapte studenți la Asistența Sociala de la Universitatea de Vest Timișoara (UVT), insoțiți de un profesor, au realizat un experiment social pe strazile din Arad. Aceștia s-au deghizat in persoane care cerșesc pentru a analiza „in teren prin instrumente sociologice percepția comunitații aradene fața de…

- Antonio Momoc, decanul Facultatii de Jurnalism și Științele Comunicarii (FJSC) din Universitatea București, a declarat la Euronews Romania ca nu poate revizui din punct de vedere legal decizia ca Antonio Amuza sa ocupe funcția de asistent universitar, așa ca i-a recomandat sa se retraga singur.„Din…