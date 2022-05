Curs despre slujirea exorcizării și rugăciunii de eliberare In perioada 16-21 mai la Universitatea Pontificala Regina Apostolorum din Roma are loc cea de-a 16 ediție a cursului despre slujirea exorcizarii și rugaciunii de eliberare. Acesta este organizat de Institutul Sacerdos al Universitații Pontificale Regina Apostolorum / Apra și de Gris din Bologna al Grupului de cercetare și informare socio-religioasa. Inscrierile la curs se pot face pana pe 10 mai, iar acesta se poate desfașura atat online, cat și prin prezența fizica, cu traducere simultana in engleza, spaniola și franceza. Cursul despre slujirea exorcizarii și rugaciunii de eliberare este cel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

