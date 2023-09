Stiri pe aceeasi tema

- Un drum București-Sofia il faci in aproximativ cinci ore. Asta daca nu mai stai un ceas la punctul de trecere al frontierei de la Giurgiu. Un loc de tranzit pentru sute, poate mii de romani ce ies din țara spre destinații de vacanța, Bulgaria, Grecia, Albania. Vara, celebrul „Pod al prieteniei” nu e…

- Șomajul in rindul tinerilor din China a atins un nou record, pe masura ce redresarea post-pandemie a țarii slabește, informeaza BBC. Rata șomajului tinerilor cu virsta intre 16 și 24 de ani din zonele urbane a crescut la 21,3% luna trecuta, arata cifrele oficiale. Ocuparea forței de munca in rindul…

- Un sfert din posturile Ministerului Apararii sunt vacante, iar tinerii nici nu se prea inghesuie sa le ocupe. Tocmai de aceea, weekendul trecut, la Neversea, Armata și-a cautat recruți in randul tinerilor festivalieri.

- In ședința de astazi a Consiliului Local al Municipiului Deva a fost aprobata documentația tehnico-economica – faza studiu de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru proiectul ,,Construirea de locuințe nZEB plus pentru tinerii din municipiul Deva”. Este vorba despre cladiri…

- Tinerii au nevoie de pregatire practica pentru a intra in piața muncii. +350 studenți și profesori universitari din țara au participat in ultimele luni in programul gratuit FUTURE Manager organizat alaturi de echipa McDonald’s Romania.

- CUMPLIT… Tragedie intr-o familie din Vaslui, care a aflat dimineața de la știri ca fiul lor, proaspat casatorit, și-a gasit sfarșitul intr-un teribil accident pe DN 1, in dreptul localitații Șaula, de langa orașul Huedin. Tinerii casatoriți erau polițiști și activau la momentul acesta la IPJ Cluj. In…

- Patru adolescenți au vorbit pentru Școala 9 despre filmele in care aceștia evadeaza din realitatea uneori dificila și cum i-a ajutat cinematografia sa treaca peste izolarea din pandemie și grijile aparute odata cu greva din educație, incheiata recent.Profesorul de Limba Romana Alexandru Ciocan a ținut…

- Etapa județeana a Olimpiadei Naționale "Tinerii dezbat" se va desfașura in data de 13 iunie, de la ora 12.00, in incinta Liceului Teoretic "Gheorghe Marinescu" din Targu Mureș. "Tinerii dezbat" este o olimpiada naționala care promoveaza valorile culturale și etice fundamentale, spiritul de fair-play,…