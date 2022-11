Curiozități despre cele mai frumoase destinații și obiective turistice din România Romania are numeroase destinații atractive și obiective turistice care merita din plin admirația turiștilor din țara, dar și peste hotare. Multe curiozitați despre cele mai frumoase destinații din țara sunt pe cat de interesant, pe atat de pline de mister. Romania are singurul muzeu de aur din lume Cu siguranța sintagma „saraca țara bogata” a avut un temei atunci cand a fost asociata cu Romania. Avem o țara binecuvantata din toate punctele de vedere. Puțini știu ca zacamintele noastre de aur sunt nelimitate, spre deosebire de alte state. De altfel, țara noastra are singurul Muzeu al Aurului din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

