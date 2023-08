Curiozități despre Bulgaria. Ce nu știai despre Bulgaria Bulgaria este cea mai veche țara din Europa care nu și-a schimbat numele de cand a fost inființata. Acest lucru s-a intamplat in anul 681 d.Hr. Descopera și alte curiozitați despre Bulgaria.Despre BulgariaBulgaria este o țara situata in Europa de Sud-Est, avand o varietate impresionanta de peisaje și atracții turistice. Pe langa nenumaratele curiozitați despre Bulgaria, mai sunt și alte lucruri interesante de știut despre geografia și istoria acestei țari.Una dintre caracteristicile definitorii ale Bulgariei este prezența unor lanțuri muntoase semnificative. Munții Balcani traverseaza țara de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe plaje din Odesa, oras ucrainean de la Marea Neagra, au fost deschise oficial pentru inot pentru prima data de la inceperea invaziei rusesti, desi acesta este interzis in timpul alertelor de raid aerian, au declarat sambata oficiali locali citati de Reuters.Odesa, cel mai mare port si baza…

- Au aparut primele imagini ale atacului ucrainean cu drone asupra navelor rusești din apropierea Novorossiysk, cel mai mare port de la Marea Neagra. O nava de razboi a rușilor a fost lovita și avariata de dronele ucrainene.

- Premierul Marcel Ciolacu saluta intrarea in faza de dezvoltare a celui mai mare proiect de gaze naturale din zona romaneasca a Marii Negre, Neptun Deep. Planul de dezvoltare a zacamintelor Domino si Pelican Sud din perimetrul Neptun Deep a fost confirmat de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.…

- Plajele de pe litoralul romanesc arata jalnic dupa furtuna de joi: sunt pline de scoici și melci și se simte un ușor iz cadaveric, atrage atenția Asociația Pro Consumatori. Operatorii de plaja au obligația legala sa mențina curațenia in zona, iar Administrația Naționala Apele Romane sa preia resturile…

- Deși tot mai mulți romani și-au petrecut in ultimii ani vacanțele și in alte țari, fiind tot timpul remarcata o diferența intre litoralul Marii Negre și plajele și stațiunile din alte state, se pare ca nici macar puținul pe care il avem nu știm sa-l protejam și respectam. Daca plajele sunt deseori…

- Primele sale texte au aparut in revista "Ritmul vremii" In decursul anilor, Acsinteanu a ocupat functia de redactor la publicatia "Dobrogea Juna" si a colaborat cu alte redactii dobrogene precum: "Marea Neagra", "Tomis" si "Delta" Si a pus in practica cunostintele de drept dobandite in facultate in…

- Minele dislocate de ape in urma inundatiilor provocate de spargerea barajului de la Kahovka ar putea sa esueze pe plajele de la Marea Neagra. Minele dislocate de ape in urma inundatiilor provocate de spargerea barajului de la Kahovka (sudul Ucrainei) ar putea sa pluteasca in aval si sa esueze pe plajele…

- Autoritațile ucrainene au inchis, duminica, plajele din Odesa, deoarece calitatea inrautatita a apei – cauzata in parte de prabusirea barajului Nova Kahovka – reprezinta o „amenintare reala” pentru locuitorii din zona. „Plajele din Odesa au fost declarate improprii pentru inot din cauza unei agravari…