Țarile din regiunea Balcanilor reprezinta atracții turistice extrem de atractive care, un detaliu foarte important, pot fi accesate la prețuri foarte avantajoase. Una dintre aceste țari este și Albania, o micuța republica situata in sud-estul Europei, care atrage din ce in ce mai mulți turiști. Este o țara superba, care abunda in atracții și obiective turistice, și ușor accesibila pentru toți cei care doresc sa-i admire frumusețile unice.Albania, este o țara inconjurata de splendoarea Marii Adriatice și de peisaje muntoase spectaculoase, un colț pitoresc al Europei, care a reușit sa-și pastreze…