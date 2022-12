Curier prins că fura pachetele clienților La data de 05.12.2022, polițiștii Secției 1 Rurale Timișoara au reținut un barbat, in varsta de 21 de ani, banuit de savarșirea infracțiunii de furt. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul I.P.J Timiș. La data de 05.12.2022, polițiștii Secției 1 Rurale Timișoara au fost sesizați de administratorul unei firme de curierat, cu depozit in localitatea Ghiroda, județul Timiș, cu privire la faptul ca din sediul societații mai sus mentionate ar fi fost sustrase un televizor, o mașina de gaurit, o drujba, o boxa portabila și mai multe telefoane mobile. In urma… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

