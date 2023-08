Stiri pe aceeasi tema

- De cateva zile a inceput forfota la Manastirea Nicula, de langa Gherla. Creștini din toate parțile țarii au inceput pelerinajul cu cateva zile mai devreme, pentru marea sarbatoare Adormirea Maicii Domnului, de pe 15 august. Pe dealul de langa manastire s-au intins deja paturi și s-au ridicat corturi.…

- Pelerini veniți cu trenul, cu autocarele sau cu propriile autoturisme au inceput deja sa se adune la Manastirea Nicula de Sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului. Oamenii vor sa ia parte la slujbe și la procesiunea cu icoana facatoare de minuni. Procesiunea va incepe luni, de la ora 12.00, de la Biserica…

- In jur de 100.000 de credincioși sunt așteptați marți, 15 august, la Manastirea Nicula, la Sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului. La fel ca in fiecare an, marele praznic al Adormirii Maicii Domnului va fi precedat de tradiționalul pelerinaj ”La Nicula colo-n deal”, amintindu-ne de anul 1699, cand icoana…

- Consiliul Județean Cluj a finalizat o serie de lucrari de intreținere curenta și periodica pe drumul județean DJ 109T (DJ 109C) Nicula – Manastirea Nicula in vederea asigurarii unor condiții de circulație normale, in deplina siguranța.

- Pe 15 august, potrivit calendarului creștin ortodox, se sarbatorește Sfanta Maria Mare, cunoscuta și ca Adormirea Maicii Domnului. Fiind vorba de o sarbatoare legala, potrivit Codului Muncii, indiferent daca lucreaza la stat sau la privat, romanii primesc liber in aceasta zi. Deoarece anul acesta marea…

- Festivalului Internațional de Teatru Ariel Valcea Fest a transformat orașul intr-un centru performativ cu trupe de teatru, regizori și actori veniți din toate colțurile țarii dar și din afara Romaniei.

- Partidul Socialiștilor marcheaza 26 de ani de la inființare. Secretarul executiv al formațiunii, Igor Dodon, a venit cu un mesaj. „Vreau sa-i asigur pe toți cetațenii ca Partidul Socialiștilor are inca multe pagini de scris in istoria țarii. Acest viitor se apropie”, a scris fostul șef de stat.

- La 1 iunie, Republica Moldova va gazdui Summitul Comunitații Politice Europene. Marea reuniune va avea loc la Bulboaca, un sat situat la aproximativ 35 de kilometri de Chișinau, care va deveni pentru o zi centrul diplomației europene. De-a lungul anilor, Bulboaca s-a evidențiat prin personalitați marcante,…