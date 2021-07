Stiri pe aceeasi tema

- Cupru Min Abrud, intervenții in zonele lovite de inundații: Utilaje, apa potabila, paine și mijloace de transport auto pentru sinistrați Cupru Min Abrud, intervenții in zonele lovite de inundații: Utilaje, apa potabila, paine și mijloace de transport auto pentru sinistrați Vineri 16 Iulie orele 12:00,…

- Primul ministru Florin Cițu, insoțit de ministrul de Interne, Lucian Bode, a vizitat duminica, 18 iulie 2021, zonele afectate de inundațiile catastrofale din cursul acestei saptamani, din Apuseni. Acesta a vizitat casele lovite de inundații, a vorbit cu oamenii din comuna și s-a interesat de soarta…

- Premierul Florin Cițu, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, și ministrul MApN, Nicolae Ciuca se vor afla duminica in zone afectate de inundații din Apuseni. Reprezentanții Guvernului analiza și evalua din teren efectele fenomenelor meteo periculoase inregistrate in județul Alba in ultimele zile,…

- Ca urmare a codului roșu meteo, in comuna Ocoliș și Poșaga s-au manifestat fenomene meteo periculoase(ploi semnificative și grindina).Din informațiile preliminare mai multe drumuri sunt distruse sau colmatate, preponderent in com. Ocoliș, dar și in Poșaga.Totodata exista posibilitatea ca locuitori ai…

- Sute de litri pe metrul patrat au cazut joi dupa amiaza la Ocoliș in județul Alba, localitate lovita de o viitura devastatoare. Potrivit Administrației Naționale Apele Romane, in stația hidrometrica Ocoliș de pe Valea Ierii sau inregistrat in cinci ore 223 de litri pe metrul patrat, cand o viitura…

- VIDEO| POTOP in Apuseni: IMAGINI cu efectele DEVASTATOARE ale inundațiilor de la Ocoliș. Zeci de gospodarii distruse sau avariate VIDEO| POTOP in Apuseni: IMAGINI cu efectele DEVASTATOARE ale inundațiilor de la Ocoliș. Zeci de gospodarii distruse sau avariate Natura s-a dezlanțuit joi dupa masa, la…

- Forța cu care natura a lovit in județul Alba, in munții Apuseni, este greu de descris in cuvinte și poate nici chiar imaginile nu vorbesc de la sine. Mai multe autoturism, bunuri și propietați, au fost afectate iremediabil de modul necruțator in care natura s-a abatut asupra zonei. Din imagini putem…

