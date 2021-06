Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a avertizat luni Turcia in legatura cu ceea ce el a numit a fi tentative de a alimenta 'sentimentul militarist' in Ucraina, dupa ce Ankara a anuntat pasi in directia intaririi cooperarii cu Kievul, transmite Reuters. Presedintele turc Recep Tayyip…

- Bulgaria a anunțat joi expulzarea unui diplomat rus, dupa ce procurorii de la Sofia au anunțat posibila implicare a șase cetațeni de naționalitate rusa in patru explozii care au avut loc la depozite de muniție și fabrici de armament in perioada 2011-2020, informeaza Hotnews . La o intalnire cu ambasadorul…

- Rusia a acuzat marti SUA si NATO de implicare in ''activitati provocatoare'' in apele si spatiul aerian ale Marii Negre, a declarat ministrul apararii rus Serghei Soigu, citat de Interfax, transmite Reuters. Soigu a sustinut ca Ucraina incearca sa destabilizeze situatia din Donbas, unde…

- Londra are ingrijorari semnificative legate de mobilizarea fortelor militare ruse la frontiera cu Ucraina si doreste ca situatia sa fie detensionata, a sustinut marti ministrul de externe britanic Dominic Raab, potrivit Reuters. Peste 100.000 de militari rusi au fost comasati la frontiera cu Ucraina…

- Președintele turc Tayyip Erdogan a cerut incetarea evoluțiilor „ingrijoratoare” din regiunea Donbass din estul Ucrainei, dupa intalnirea cu omologul sau ucrainean la Istanbul, adaugand ca Turcia este pregatita sa ofere orice sprijin necesar, relateaza Reuters potrivit Mediafax. Președintele…

- Secretarul de presa de la Casa Alba, Jen Psaki, a declarat ca Ucraina aspira de mult sa adere la NATO in calitate de membru și ca administrația Joe Biden discuta cu țara despre aceasta aspirație, transmite Reuters. "sintem puternici susținatori ai acestora, sintem alaturi de ei, dar aceasta este o decizie…

- Statele Unite considera "credibile" informatiile despre miscarile militare ruse la frontiera cu Ucraina, au cerut Moscovei sa explice aceste "provocari" si sunt gata sa se angajeze cu privire la situatie, potrivit declaratiilor facute luni de Departamentul de Stat american, informeaza Reuters.…

- Kremlinul a anuntat miercuri ca este preocupat de tensiunile in crestere in regiunea de est a Ucrainei, devastata de razboi, si ca se teme ca fortele guvernamentale de la Kiev ar putea provoca reinceperea conflictului cu separatistii pro-rusi, relateaza Reuters. Comentariile au loc la o zi…