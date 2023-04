Cupa „Ţărilor Latine“ la Orientare începe astăzi! De astazi, Romania este gazda Cupei Țarilor Latine la Orientare, eveniment sportiv de notorietate care reunește la linia de start sute de sportivi din mai multe țari latine și nu numai, in 2023 competiția ajungand chiar pe Valea Prahovei, la Comarnic și Campina. Este cea de-a 28-a ediție a concursului internațional la care și-au anunțat deja inscrierea sportivi din Brazilia, Mexic, Columbia sau Japonia și care se va desfașura in perioada 28 aprilie – 1 Mai 2023. Competiția este organizata de Federația Romana de Orientare, cu sprijinul autoritaților locale din Campina și Comarnic. De altfel, pentru… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

